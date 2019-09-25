Сеул, , 10:05 — REGNUM Болезнь Альцгеймера — одна из десяти основных причин смерти в Южной Корее. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году в стране уровень смертности от болезни Альцгеймера увеличился до 12 человек из 100 тыс. человек, что на 22,5% больше по сравнению с 2017 годом.

Известно, что в топ-10 основных причин смерти в Южной Корее входят: рак, заболевания сердца, пневмония, цереброваскулярные заболевания, самоубийства, деменция, диабет, заболевания печени, болезнь Альцгеймера.

По данным специалистов, за один года уровень смертности от деменции увеличился на 4,7%, до 0,8 человек из 100 тыс., от диабета — до 17,1 человека, от заболеваний печени — до 13,4 человек, от пневмонии — на 20%, до 45,4 человек, самоубийств — на 9,5%, до 26,6 человек, от рака — 0,2% до 154,3 человек.

Представители Статистической службы отмечают, что самый распространенный вид рака в Корее — рак легких, за ним следуют рак печени, рак толстой кишки, рак поджелудочной железы.

В 2018 году в стране скончалось или погибло 298 820 человек, что на 4,7% выше по сравнению с годом ранее. Известно, что это самый высокий показатель с момента ведения статистики.