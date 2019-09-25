Оренбург, , 09:58 — REGNUM В Оренбурге задержана риелтор. Ей инкриминируют крупное мошенничество с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

В полицию обратилась оренбурженка, которая заявила об обмане со стороны риелтора. С 2014 года риелтор взяла с клиентки в общей сложности 700 тыс. рублей за услуги по оформлению подвального помещения в собственность, однако оформления так и не произошло.

Как выяснилось, в 2018 году риелтор уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.