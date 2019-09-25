Екатеринбург, , 09:56 — REGNUM В посёлке Студенческий Белоярского района Свердловской области стартовал III Форум для молодых спасателей Уральского Федерального округа «Вектор спасения — Урал». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

На слёт, проходящий на базе Уральского государственного аграрного университета, собрались 86 участников из семи регионов России. Помимо уральцев (свердловчан, челябинцев, тюменцев, курганцев и жителей Югры) в работе форума примут участие молодые спасатели из Московской области и Пермского края.

Отметим, что слёт продлится три дня и за это время участникам представят образовательные программы как теоретические, так и практические.

Напомним, что в 2018 году на слёте студенческих спасательных отрядов присутствовали 75 человек из пяти регионов Уральского федерального округа.