Тегеран, , 09:55 — REGNUM 23 сентября представитель ЮНЕСКО в Иране Цветан Цветковски заявил, что в 2019 году Иран вновь вошел в десятку стран с наибольшим числом объектов Всемирного наследия на своей территории. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, на территории Ирана имеется 24 памятника всемирного культурного наследия, чем может похвастаться далеко не каждая страна мира. Он отметил, что культурное богатство играет важную роль в развитии стран на современном этапе, и Иран имеет впечатляющие показатели в этом отношении. Цветан Цветковски подчеркнул ведущую роль ЮНЕСКО в ремонте и сохранении объектов культурного наследия человечества.

Представитель организации особенно подчеркнул важность культурного наследия иранского города Хамадан и объявил о том, что в городе откроется представительство национальной комиссии ЮНЕСКО.