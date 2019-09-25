Белоусово, , 10:04 — REGNUM Борьба за приемную дочь родителей из Калужской области выходит за пределы Российской Федерации. Супруги Алексей и Юлия Румянцевы готовят жалобу в Европейский суд по правам человека, сообщает RT.

Как рассказала агентству чета Румянцевых, в мае 2017 года они взяли из детдома семилетнюю Настю. У девочки наблюдалась умственная отсталость, но в семье с ней стали заниматься, и она научилась читать и писать.

Когда Настя пошла в школу, на одном из уроков учителя замещала сотрудница школьной библиотеки. Она увидела на пояснице девочки несколько синяков. Библиотекарь сообщила об этом в органы опеки, и девочку забрали из семьи.

Румянцевы стали через суд добиваться возвращения приемной дочери. По материалам дела, в ходе беседы с библиотекарем Настя сначала просто сказала, что ее ударили, а потом сказала, что это был ее приемный отец.

Сообщается, что на суде девочка заявила, что ее не били, но это не приобщили к делу. Также у четы Румянцевых есть заключение Центральной лаборатории судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, что медицинское исследование, приобщенное к делу, составлено с рядом грубых ошибок.

В результате судебных разбирательств Настю в семью не вернули. Румянцевы готовятся подавать обращение в Европейский суд по правам человека.