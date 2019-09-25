Кейптаун, , 10:42 — REGNUM Согласно заявлению алмазодобываеющей компании Petra Diamonds, 22 сентября в алмазном руднике Куллинан, в 40 км к востоку от Претории, ЮАР, был обнаружен редкий голубой бриллиант весом 20,08 карата, сообщил африканский новостной портал Maroela Media

Данный голубой алмаз был отнесен к типу IIb, куда входят самые редкие и ценные камни. Алмазы этого типа содержат очень мало примесей, а их число составляет всего около 0,1% от всех природных алмазов.

Камень, найденный в ЮАР лишь немного легче, чем самый большой голубой алмаз «Okavango Blue» (20,46 карата), найденный в богатой драгоценными камнями Ботсване в одном из крупнейших алмазных месторождений близ города Орапа.

Petra Diamonds занимает второе место в ЮАР по объему добычи алмазов в Южной Африке. Компании также принадлежит два месторождения в Северной Капской провинции и в привинции Фри-Стейт.

В настоящее время компания находится в кризисе и пытается вылезти из долгов. В начале этого месяца цена ее акций достигла рекордно низкого уровня.