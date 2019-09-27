Кейптаун, , 07:34 — REGNUM Служба доставки еды OrderIn опубликовала отчет о самых популярных ресторанах и блюдах в ЮАР. Первое место среди ресторанов занял Nando’s, сообщил африканский новостной портал Maroela Media.

Ресторан в португальском стиле, специализирующийся на блюдах из курицы, попал в топ списка благодаря его куриным стрипсам и острому рису, которые, к тому же, стали самыми популярными блюдами в ЮАР.

OrderIn — третья по величине служба доставки еды в Южной Африке с сетью из более чем 1200 ресторанов по всей стране.

Ребекка Стейн, координатор — маркетолог OrderIn, представила также подробный список самых популярных ресторанов за последний год в трех крупных городах ЮАР: Йоханнесбурге, Кейптауне и Дурбане. В Йоханессбурге после Nando’s идут RocoMamas, Rockets Express и Krunch. В Кейптауне — Mariam’s Kitchen, Simply Asia и Steers. В Дурбане популярны RocoMamas, Silverani’s Broadway и Caffe Java.

Что касается блюд, то на ряду с куриными стрипсами и острым рисом строчку лидеров занимают куриная паста с жареным перцем чили и лапша с кешью, которые наиболее популярны в Кейптауне.