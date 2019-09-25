Оренбург, , 10:04 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту видеосъемки клипа, в основе сюжета которого похищение человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, от бдительного горожанина правоохранителям поступила информация о похищении человека на ул. Чкалова. По словам заявителя, девушке накинули на голову мешок и затолкали в машину, после чего автомобиль скрылся.

В городе объявили план «перехват». Автомобиль обнаружили на ул.Чкалова. В салоне находились пять человек: три парня и две девушки. Выяснилось, что молодые люди являются студентами вузов. Молодежь пояснила, что снимала видеоклип для участие в конкурсе на лучший студенческий отряд.