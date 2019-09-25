Могадишо, , 14:21 — REGNUM Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед был удостоен ежегодной премии Concordia в США за лидерство. Принимая участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Мохамед «разделил» награду с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и президентом Эритреи Исайяйсом Афеворки за их роль в содействии миру и экономической интеграции на Африканском Роге. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Shabelle.

Мохамед Абдуллахи Мохамед Gov.so

«Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Фармаджо получил премию за лидерство «Concordia-2019» на Саммите «Конкордия», который проводится ежегодно вместе с Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке. В заявлении президента Сомали сообщается: «Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеворки должны разделить эту премию лидерства со мной за их объединяющие реформы и интеграцию Африканского Рога».

Президент Сомали подчеркнул, что он гордится тем, что был достойно награжден за его усилия по обеспечению стабильности и мира в регионе. «Для меня большая честь сообщить, что на Африканском Роге дует ветер надежды и мира после нескольких десятилетий отсутствия безопасности. Однако поддержание мира требует укрепления доверия, компромисса, взаимопонимания со всех сторон, вовлеченных в конфликт», — подчеркнул Мохамед на церемонии награждения.

Награда Concordia Leadership Award присуждается мировым лидерам в государственном, частном и некоммерческом секторах, которые вдохновляют других своей способностью претворить свое видение в жизнь. Лауреаты награды отражают приверженность позитивным социальным и экономическим изменениям, одновременно способствуя эффективному сотрудничеству между государственным и частным секторами для создания более процветающего и устойчивого будущего их государства.