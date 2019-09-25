Аддис-Абеба, , 10:02 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед вручил свидетельство о выражении признательности, а также сертификат на сумму в 40 тысяч эфиопских бырров (около 500 долларов США) сотруднику полиции штата Афар Сираджу Абделле, который отказался участвовать в коррупционной схеме. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Офицер низшего звена полиции штата Афар Сирадж Абделле отказался принять взятку в размере 40 000 бырров от контрабандистов, перевозивших несколько тысяч единиц холодного и огнестрельного оружия.

После мужественного отказа полицейского регулярно принимать взятки от контрабандистов оружия премьер-министр Эфиопии встретился с Сираджем лично, чтобы поблагодарить его за то, что он поставил страну и ее граждан выше себя в отстаивании принципа верховенства закона. Кроме того, премьер вручил полицейскому денежный сертификат, покрывающий размер отклоненной взятки.

«Премьер-министр подчеркнул, что это является важным уроком, который можно извлечь из работы и самоотверженности таких молодых сотрудников правоохранительных органов Эфиопии, которые защищают мир и безопасность сограждан, честно выполняя свои обязанности», — сообщили в канцелярии премьер-министра.