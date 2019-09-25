Посёлок городского типа Саракташ, Оренбургская область, , 09:35 — REGNUM В Оренбургской области 24 сентября задержали известного священника, настоятеля Свято-Троицкой Симеоновой обители Милосердия, сообщает портал orenday.ru.

В Оренбургской епархии не подтверждают и не опровергают факт задержания батюшки. Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM иерей Вадим Татусь, официальной информации он сможет дать, когда поступит информация от правоохранительных органов.

В СУ СКР по региону корреспонденту ИА REGNUM заявили, что воздерживаются от комментариев.

По данным телеграм-канала Урал56.Ру, задержание связано с преступлением против личности. Пострадавшей является приемная девочка.

Стоит отметить, что в 2015 году задержание священника, известного всей России большим количеством приемных детей и созданием уникальной Свято-Троицкой обители милосердия, вызвало широкий резонанс. Батюшку задержали за пьяную езду.

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