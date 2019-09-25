Аддис-Абеба, , 16:04 — REGNUM В восточном городе Эфиопии Дыре-Дауа прошли двухдневные столкновения на фоне растущих проблем с безопасностью, во время которых один человек был убит, а многие другие получили ранения. Правительственное бюро по связям с общественностью городской администрации заявило, что проблемы безопасности в основном связаны с вооруженным конфликтом между организованными молодежными группами по причинам религиозной и этнической неприязни в местах, называемых Кефира, Дечатуна и Амыстэнья. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Ezega.

Исполняющий обязанности главы Бюро Майкл Эндейл заявил, что боевые действия теперь взяты под контроль после вмешательства региональных и федеральных сил безопасности. Очевидцы же отмечают, что ситуация в городе по-прежнему напряженная, и свобода передвижения людей находится под серьезной угрозой. Эндейл добавил, что столкновения между представителями разных религиозных и этнических групп происходят в городе уже давно, но они возобновились с новой силой после того, как возник спор между людьми различных конфессий за право проведения в городе своих мероприятий в одно и то же время.

В начале 2019 года федеральный город стал свидетелем недели протестов и насилия. Протесты впервые начались 21 января 2019 года во время празднования эфиопского православного праздника Богоявления, после того, как произошли небольшие столкновения между молодежью, празднующей Богоявление, и представителями других конфессий. Протест позже превратился в политические требования. После нескольких дней противостояния военные Эфиопии были направлены в город, чтобы урегулировать ситуацию. Тем не менее город не испытывал стабильности с тех пор, и Дыре-Дауа называли главным центром религиозного и этнического насилия Эфиопии.

Дыре-Дауа — город федерального значения, и представительство в его администрации основано на этнической квоте. Соответственно, 40% постов в городской администрации принадлежат этническим сомалийцам, еще 40% принадлежат этническим оромо, а остальные 20% предоставлены для других этнических групп.