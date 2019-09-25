Численность городского населения Новосибирской области на начало 2019 года составила 2 млн 210,2 тыс. человек, сельского — 583,2 тыс. Таким образом горожан в 3,8 раза больше, чем жителей села, сообщает Новосибирскстат.

Новосибирск, , 09:30 — REGNUM В 2018 году численный перевес городского населения над сельским составил 1 млн 627тыс. человек.

Кроме того, возрастная структура городского населения отличается от сельского. Так, на селе больше всего 55-59-летних (8,7%), в городе — 30-34-летних (9,6%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, численность населения Новосибирской области на начало 2019 года составила 2 млн 793,4 тыс. человек. За год область приросла на 4,5 тыс. человек (0,2%).

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