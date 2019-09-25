Аддис-Абеба, , 13:54 — REGNUM Управление ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предупредило власти Эфиопии и мировое сообщество о растущем наплыве сомалийцев, которые ищут убежища в Эфиопии на фоне ухудшения ситуации в стране.

«Учитывая и без того низкую безопасность и усиливающуюся засуху, более 5000 сомалийцев уже нашли убежище в Эфиопии в 2019 году — примерно в четыре раза больше, чем число пересекших границу в поисках безопасности в 2018 году», — заявило агентство ООН по делам беженцев. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Selamta.

В заявлении подчеркивается необходимость приложить согласованные усилия для смягчения проблем, которые стимулируют приток сомалийцев в Эфиопию. «Неурожаи, гибель скота и вымогательство со стороны «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынуждают тысячи фермеров и скотоводов Сомали покидать свои земли и искать убежища», — заявили в УВКБ ООН.

«Ожидается, что в ближайшие месяцы все больше сомалийских семей уйдут в южную Эфиопию, поскольку страна Африканского Рога сталкивается с худшим урожаем после голода в 2011 году», — предупредила ООН. По данным управления ООН по делам беженцев, существующая хрупкая ситуация в Сомали «еще больше усугубляется действиями террористов, которые определяют, какие сельскохозяйственные культуры могут выращивать сомалийские крестьяне, и взимают «налоги».

Растущий наплыв сомалийцев также отмечается в центре приема беженцев Долло Адо, который находится всего в 3 км от границы между Эфиопией и Сомали.