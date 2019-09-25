Рамалла , , 09:34 — REGNUM Представитель Министерства жилищного строительства Палестины заявил о том, что более 25 тысяч домов в секторе Газа нуждаются в срочной реконструкции. Как сообщает ежедневная палестинская газета Ар-Рисаля, более 60 тысяч домов не соответствуют минимальным стандартам безопасности жилых помещений.

Сектор Газа Al Jazeera English

Чиновник также добавил, что в Газе осуществляются различные проекты, целью которых является поддержка малообеспеченных семей путем предоставления им квартир. За время реализации программ было принято более 41 000 заявок.

Волнения в Секторе Газа начались в 2014 году. С того момента более 17 тысяч домов палестинцев были разрушены в ходе конфликта с Израилем.