Абуджа, , 09:42 — REGNUM Политическому активисту Омоеле Соворе были предъявлены обвинения в государственной измене, отмывании денег и оскорблении президента Нигерии, передает ВВС Africa со ссылкой на заявление адвоката Феми Фалана.

Во вторник, 24 сентября, в столице страны, Абудже, прошло судебной заседание, на котором адвокат Соворе безуспешно требовал немедленного освобождения активиста. Сам Соворе на слушании не присутствовал.

По информации телерадиокомпании, Соворе был арестован в прошлом месяце после организации уличных антиправительственных акций протеста под лозунгом «Революция Сейчас». Соворе издает интернет-газету Sahara Reporters и был кандидатом в президенты на выборах в феврале 2019 года.

Администрация президента Нигерии Мухаммаду Бухари регулярно подвергается критике за свою репутацию в области прав человека, в особенности за жестокие репрессии против протестующих шиитов.

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