Манагуа , , 13:28 — REGNUM «Никарагуа — это самая безопасная страна в Центральной Америке», — заявил глава Национальной полиции республики Франсиско Диас. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Диас уточнил, что Никарагуа имеет самые низкие показатели в регионе по таким видам преступлений, как изнасилования, особо тяжкие преступления, грабежи с угрозами и грабежи с применением насилия.

Чиновник отметил, что 93% совершаемых в стране правонарушений относятся к нетяжким преступлениям, не представляющим общественной опасности.

В августе благоприятную криминогенную обстановку в Никарагуа признал Всемирный экономический форум.