Новосибирск, , 09:24 — REGNUM Численность населения Новосибирской области на начало 2019 года составила 2 млн 793,4 тыс. человек. За год регион прирос на 4,5 тыс. человек (0,2%). Количество мужчин, проживающих в области — 1,3 млн, женщин — почти 1,5 млн. Такие цифры ИА REGNUM озвучили в Новосибирскстате.

По данным регионального органа статистики, мужское население увеличилось на 1,7 тыс. человек (0,1%), женское - на 2,8 тыс. человек (0,2%). Женщин в регионе на 193,2 тыс. (на 14,9%) больше, чем мужчин.

При этом, соотношение полов за год практически не изменилось.

«Такое неблагоприятное соотношение сложилось из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин. Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с 35 лет и с возрастом увеличивается», — подчеркнули в Новосибирскстате.