Абакан, , 09:17 — REGNUM В городе Абакане (Хакасия) без горячего водоснабжения и тепла на несколько дней останутся почти 180 многоквартирных домов жилого района Юго-Западный и частично района Красный Абакан. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Абакана, ссылаясь на информацию филиала Абаканской ТЭЦ АО «Енисейская ТГК (ТСК-13).

Подача горячего водоснабжения и теплоснабжения будет прекращена с 19:00 (местн.) 25 сентября до 17:00 (местн.) 29 сентября. Причина — работы по переключению вновь смонтированной магистрали. Будут отключены магистральные трубопроводы на Юго-Западный район, в том числе районы Красный Абакан, МПС.

В частности, под отключение попадут дома по ул. Пирятинской, Журавлева, Кошурникова, Ломоносова, Стофато, Аскизская и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абакане 25 сентября стартовал отопительный сезон.

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