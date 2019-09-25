Екатеринбург, , 09:18 — REGNUM В Екатеринбурге состоялся «Марш безопасности», в котором приняли участие порядка 2000 студентов и школьников, которые прошли по центральным улицам города в сопровождении педагогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Мероприятие прошло 24 сентября в рамках всероссийской акции, направленной на привлечение внимания к проблемам безопасности дорожного движения, а также снижению детского травматизма в различного рода происшествиях.

Также на набережной городского пруда была развёрнута выставка организованная региональными управлениями ГИБДД и МЧС.

Напомним, что в Свердловской области с начала 2019 года в результате ДТП пострадали более 300 детей. Так за минувшие сутки две девочки получили травмы на дорогах региона. Одна из них была сбита машиной на пешеходном переходе, вторая — находилась в автомобиле попавшем в ДТП.

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