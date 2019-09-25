Кейптаун, , 09:11 — REGNUM Президент ЮАР Сирилл Рамафоса пообещал активизировать усилия по сохранению «вымирающих» языков коренных народов страны, передает ВВС Africa.

Выступая в провинции Северный Кейп в День Наследия, официальный праздник, посвященный многообразию южноафриканской нации, Рамафоса заявил: «Во времена колониализма и апартхейда африканские языки принижали, так, языки народов хой и сан были маргинализованы. Это было частью преднамеренной попытки отчуждения наших сообществ от их истории, культуры и традиций».

«Мое правительство сделает все возможное, чтобы сохранять все наши языки, но особенно это касается вымирающих языков народов Северного Кейпа, таких как Ню, Нама, Сюнь и Кве», — подчеркнул президент.

Рамафоса добавил, что за последние несколько лет правительство сократило число государственных школ, в которых не преподают африканский язык, с 2500 до чуть более 460. По его словам, к концу следующего года во всех 23 000 государственных школ ЮАР будет преподаваться африканский язык.

Парламент также попросил присвоить статус официального языка языку жестов, сказал Рамафоса.