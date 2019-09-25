Осло, , 13:49 — REGNUM Норвежские археологи сумели найти ответ на вопрос о погребальных обычаях викингов. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.

В Трёндлаге на старом кургане был обнаружен прямоугольный ров-могильник эпохи викингов. На дне рва обнаружены останки, погребенные вместе с маленькими ладьями, которые играли роль своеобразного гроба. Сам могильник состоял из бревенчатой постройки и могилами внутри постройки. Все находки относятся к первой половине первого тысячелетия нашей эры.

Они стали сенсацией в археологии, так как подобный тип могильника раньше не встречался. Особенности могильника указывают на высокий статус похороненных, а также, возможно, на их род занятий при жизни.