Ханой, , 12:52 — REGNUM 27 сентября в Ханое, Дананге и Хойане начнется недельная серия мероприятий, направленных на повышение осведомленности об изменении климата. Об этом сообщает вьетнамское издание Vietnam News.

Неделя дипломатии в области изменения климата 2019 года, организованная совместно делегацией Европейского союза во Вьетнаме и посольствами стран-членов ЕС, направлена на информирование молодых вьетнамцев об изменении климата и его влиянии на их будущее.

Временная поверенная в делах делегации ЕС Аксель Ницез заявила: «Мы хотим показать нашу поддержку молодежи и ценим их усилия в желании разобраться в такой тревожной и насущной проблеме, как изменение климата. Будущее Земли зависит от нашего участия, как и жизнь на планете, какой мы ее знаем. В прошлую пятницу мы видели, как миллионы людей по всему миру провели глобальную климатическую забастовку, вдохновленную активисткой Гретой Тунберг. Поэтому мы хотели бы объединить усилия и содействовать более смелым действиям в этой области».

Климатическая неделя продлится до 6 октября, в рамках нее пройдет несколько мероприятий таких как, велосипедный заезд в Хойане, семинар с участием студентов из университета Дананга и уборка у моста Лонгбиен в Ханое.