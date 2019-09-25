Скопье, , 09:38 — REGNUM 24 сентября руководство македонского муниципалитета Гази Баба ответило отказом на просьбу жителей деревни Юрумлер об открытии параллели, обучение в которой будет проходить на албанском языке, в школе «Негош».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, свое решение чиновники объяснили тем, что проблема обучения желающих албанскому языку будет решена с помощью обеспечения транспортных возможностей перемещения детей из Идризова в деревню Огнянци, в которой есть школа с албанской параллелью.

За две недели до этого министр образования Северной Македонии этнический албанец Арбер Адеми провел встречу с директором школы Николой Настевски и пообещал, что процедура открытия албанской параллели начнется немедленно, однако сам Настевски пока не принял никаких шагов для открытия параллели. Министр образования Адеми заявил, что это может быть связано с давлением на Настевски определенных кругов, желающих обострения отношений между албанцами и македонцами.

Родители некоторых детей из школы «Негош» устраивали митинги протеста против открытия албанской параллели в школе и запрещали своим детям ходить туда, пока вопрос не будет разрешен желаемым им образом.