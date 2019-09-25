Левашинский район, Дагестан, , 12:54 — REGNUM В превышении должностных полномочий, мошенничестве и служебном подлоге заподозрили бывшего главу сельсовета Эбдалаинский Левашинского района Дагестана. Его уличили в незаконном назначении людей на должности в муниципальном казенном учреждении и хищении бюджетных денег, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что в 2018 году глава сельсовета назначил на пост директора сельского культурно-досугового центра местного жителя, который не имел необходимых квалификаций для замещения этой должности.

Чиновник также устроил своего племянника и жительницу села художественным руководителем и уборщицей данного учреждения. Вместе с тем, согласно уставу центра, назначать и увольнять работников может лишь его директор.

Тот факт, что центр фактически не функционировал, не помешал подозреваемому подписать и заверить табели учета рабочего времени сотрудников за первое полугодие 2019 года. В результате чиновник похитил незаконно начисленную работникам центра зарплату в размере свыше 290 тыс. рублей.

В прокуратуре добавили, что в ходе процессуальной проверки глава сельсовета сложил свои полномочия.

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