Венеция, Италия, , 08:37 — REGNUM В Италии мигранта из Нигерии оштрафовали за «несанкционированную уборку улицы». Об этом курьезном инциденте сообщил итальянский адвокат Маттео Д’Анджело на своей странице в Facebook.

Уборка улицы

23 сентября 29-летний мужчина из Нигерии в надежде получить чаевые от соседей навел порядок на улице при помощи собственных хозяйственных инструментов. Он живет здесь уже три года и старается доказать свое стремление к интеграции, подчеркивает адвокат. Однако, когда он собирал листья, его задержала полиция и выписала штраф за «явную несанкционированную уборку улицы» в размере €350.

Маттео Д’Анджело объявил о сборе средств с добровольцев на уплату штрафа и пообещал предоставить все чеки. Если денег пришлют больше, лишние будут вознаграждением оштрафованному за его труд.