Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:32 — REGNUM Правительство Танзании провело переговоры с представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о мониторинге случаев заболевания Эболой в стране. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Танзании Хассана Аббаси.

В соответствии с его заявлением, заместитель министра иностранных дел Танзании Дамас Ндумбаро встретился с представителем ВОЗ в Танзании Тайгест Катселой Мангесту во вторник, 24 сентября, в Дар-эс-Саламе.

Со своей стороны Мангетсу заявила, что ВОЗ не делала никаких заявлений о том, что в Танзании зафиксирована вспышка Эболы, а также отметила, что организация намерена продолжать сотрудничество с правительством страны.

«Так как ВОЗ необходима дополнительная информация от правительства Танзании, ВОЗ предложила создать особый орган на институциональном уровне, который будет обеспечивать организацию необходимыми данными, устраивая при этом правительство», — сообщил Аббаси о ходе переговоров.

Напомним, что ранее ВОЗ обвинила правительство Танзании в отсутствии сотрудничества в предоставлении информации о случаях подозрения на Эболу в стране, подчеркивая, что для контроля заболевания необходима скорость реакции и точность информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в заявлении, сделанном ВОЗ в субботу, 21 сентября, говорится, что 10 сентября организация узнала о подозрении на случай Эболы в Дар-эс-Саламе, самом густонаселенном городе Танзании. В ВОЗ заявили, что имеют неофициальные сообщения о двух других возможных случаях.

«Несмотря на несколько запросов, ВОЗ не получила дополнительную информацию ни по одному из этих случаев от властей Танзании», — говорится в заявлении ВОЗ.

В связи с этим в социальных сетях распространились слухи о том, что в Танзании началась вспышка Эболы.

Однако правительство Танзании опровергло слухи, заявив, что в стране нет подтвержденных случаев Эболы.

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