Москва, 25 сентября 2019, 08:25 — REGNUM В южных районах Москвы обустроят четыре многофункциональные спортивные площадки. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы.
Они появятся в Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово Южное, Зябликово и Чертаново Южное.
Новые площадки оборудуют для тренировок и соревнований по хоккею, мини-футболу, волейболу и баскетболу. Зимой — для катания на коньках. Рядом будет медпункт, будка охраны и зона выдачи и заточки коньков.
Территории для площадок подбирались с учетом мнения горожан.
Площадки уже находятся в процессе строительства. Специалисты выставили ограждение, оборудовали строительные городки и приступили к земляным работам по прокладке новых инженерных коммуникаций.