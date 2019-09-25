Москва, , 08:25 — REGNUM В южных районах Москвы обустроят четыре многофункциональные спортивные площадки. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы.

Они появятся в Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово Южное, Зябликово и Чертаново Южное.

Новые площадки оборудуют для тренировок и соревнований по хоккею, мини-футболу, волейболу и баскетболу. Зимой — для катания на коньках. Рядом будет медпункт, будка охраны и зона выдачи и заточки коньков.

Территории для площадок подбирались с учетом мнения горожан.

Площадки уже находятся в процессе строительства. Специалисты выставили ограждение, оборудовали строительные городки и приступили к земляным работам по прокладке новых инженерных коммуникаций.