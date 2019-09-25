Москва, , 08:25 — REGNUM Какие продукты нужно употреблять в пищу для поддержания иммунитета осенью, назвал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в интервью RT.

Тутельян сообщил, что для поддержания иммунитета осенью полезно кушать фрукты и овощи. Причём они обязательно должны быть свежими, а не замороженными или консервированными.

Кроме того, диетолог рекомендовал употреблять расширенный витаминно-минеральный комплекс. Он также советует не переедать и заниматься спортом.

«Если ты ведёшь сидячий образ жизни, всё время у телевизора и компьютера, то есть надо женщине где-то 1,8 тыс. ккал, мужчине — около 2 тыс. Если будет больше, будешь толстеть. Сейчас почти 60% имеют избыточную массу тела и ожирение. Это безобразие», — заявил Тутельян.

Напомним, Роспотребнадзор с 15 сентября приступил к мониторингу за состоянием питания различных групп населения. Исследование проходит в ряде регионов России. Главной целью мониторинга является оценка продуктов питания, их количество, а также периодичность их потребления.

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