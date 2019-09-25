Пекин, , 08:23 — REGNUM В Пекине в среду, 25 сентября, состоялось открытие фантастического нового аэропорта, который, как ожидается, станет одним из самых загруженных в мире. Крупнейший в мире аэропорт был открыт председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии 70-летия создания Китайской Народной Республики. Об этом сообщает агентство DailyMail.

Китайский аэропорт «Дасин» 王之桐

Си Цзиньпин объявил аэропорт открытым на церемонии внутри огромного терминала, за несколько дней до грандиозного праздника, посвященного 70-летию КНР.

Расположенный в 46 километрах к югу от площади Тяньаньмэнь, Пекинский международный аэропорт «Дасин», спроектированный в форме морской звезды, заработает на полную мощность в 2040 году, с восемью взлетно-посадочными полосами и потенциалом приема 100 миллионов пассажиров в год.

Аэропорт занимает площадь в 700 000 квадратных метров, на которых могли бы разместиться 100 футбольных полей.

Под терминалом находится железнодорожный вокзал и линия метро, что позволит путешественникам добраться до центра города не более, чем за 20 минут.

Проект обошелся в 120 млрд юаней ($17,5 млрд), или 400 млрд с учетом затрат на железнодорожное и автомобильное сообщение.