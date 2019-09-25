Улан-Удэ, 25 сентября 2019, 08:16 — REGNUM В 14 населённых пунктах Заиграевского, Иволгинского, Мухоршибирского районов Бурятии отсутствуют таксофоны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Прокуроры проверили исполнение законодательства о связи местным отделением «Ростелекома».
В ходе проверки также была выявлена неисправность телефонов общего пользования в трёх сёлах Джидинского района, а также на территории Иволгинского и Заиграевского районов.
«В целях устранения нарушений Федерального закона
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