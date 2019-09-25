Улан-Удэ, , 08:16 — REGNUM В 14 населённых пунктах Заиграевского, Иволгинского, Мухоршибирского районов Бурятии отсутствуют таксофоны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Прокуроры проверили исполнение законодательства о связи местным отделением «Ростелекома».

В ходе проверки также была выявлена неисправность телефонов общего пользования в трёх сёлах Джидинского района, а также на территории Иволгинского и Заиграевского районов.

«В целях устранения нарушений Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» директору филиала ПАО «Ростелеком» внесено представление. В настоящее время оно находится на рассмотрении», — добавили в прокуратуре.

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