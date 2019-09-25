Черкесск, , 08:08 — REGNUM Северный Кавказ вновь занял последние позиции в рейтинге размера средних пенсий. Четыре субъекта округа вошли в пятерку регионов РФ, в которых в первом полугодии 2019 года была зафиксирована самая маленькая пенсия, пишут «Известия» на основании данных Росстата. По данным издания, эти же регионы входили в топ-5 и в том же периоде 2018 года.

Среди них Дагестан с пенсией в размере 10,9 тыс. рублей, Кабардино-Балкария — 11 тыс. рублей, Карачаево-Черкесия — 11,9 тыс. рублей, Ингушетия — 12,1 тыс. рублей. В пятерку антилидеров вошла еще Калмыкия, в которой пенсионеры получают в среднем по 12 тыс. рублей.

В целом по стране размер средней пенсии составил по итогам 1 полугодия 2019 года 14,2 тыс. рублей. Больше всех получают пенсионеры Чукотского АО — 24,3 тыс. рублей.

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