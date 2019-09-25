Челябинск, , 08:00 — REGNUM В Челябинской области смягчили приговор одному из убийц мэра Копейска. Решение принял областной суд.

Ранее гражданин был осуждён к 11 годам и 10 месяцам колонии. Но на приговор подал апелляцию. Областной суд снизил приговор на семь месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Копейска Сергей Вялов был убит в августе 1994 года. Преступление раскрыли лишь спустя много лет.

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