Серенгети, Танзания, , 08:00 — REGNUM Танзанийский этнос хадза был удостоен премии Equator Prize 2019 за усилия по борьбе с бедностью, осуществляемые с учетом охраны природы и различных живых видов. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Представители этноса охотников и собирателей, потерявшего 90% территорий из-за захватов их скотоводами и земледельцами, получат награду в Нью-Йорке. По информации телерадиокомпании, при содействии организации «Сarbon Tanzania» этносу хадза удалось применить способ обеспечивать себя лишь за счет окружающей среды.

В их общинах ввели обязательные денежные штрафы за вырубку лесов и сжигание древесины.

Марк Бейкер, основатель организации «Сarbon Tanzania», заявил, что таким образом этнос хадза помогает всему миру бороться с последствиями изменения климата. Он добавил, что за охрану окружающей среды организация выделяет этносу денежные средства, которые впоследствии должны использоваться на «развитие образования, здравоохранения и других необходимых в их деревнях проектов».

По словам Бейкера, к настоящему моменту за охрану окружающей среды этнос уже получил от организации более 300 тысяч долларов США.

Как сообщают журналисты ВВС, хадза — один из немногих народов мира, ведущий традиционный образ жизни охотников-собирателей. Считается, что его представители проживают на территории Танзании уже более 40 000 лет.

Премия Equator Prize присуждается Программой развития ООН тем, кто преуспел в охране лесов и предотвращении глобального потепления, сообщают журналисты. Вслед за вручением награды последует открытие Ассамблеи ООН по климату, передает ВВС.