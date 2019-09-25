Омск, , 07:59 — REGNUM Инфраструктурные объекты и жилой комплекс Омска начали подключать к теплоснабжению. С 25 сентября в городе стартовал отопительный сезон, сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска.

Постановлении о начале отопительного периода подписала мэр Омска Оксана Фадина. Подача тепла будет обеспечена в следующей последовательности: объекты социальной сферы, объекты жилищного фонда, прочие потребители.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске более 100 объектов социальной сферы были подключены к теплоснабжению ещё до начала отопительного периода.

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