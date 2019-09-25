Уфа, , 08:01 — REGNUM В дни проведения фольклориады в Башкирии ожидают приезда порядка 2,5 млн туристов. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

24 сентября в Москве состоялось заседание федерального организационного комитета по подготовке и проведению VI Всемирной фольклориады, которая пройдёт в Башкирии с 18 июля по 1 августа в 2020 году.

По словам главы республики Радия Хабирова, в Фольклориаде запланировано участие более 3 тысяч человек из 100 стран. Участники представят свою традиционную музыку, танцы, народные промыслы, кухню, костюмы и сценическое искусство.

В настоящий момент свое участие в фестивале подтвердили 85 стран. Ожидается, что в дни проведения фестиваля Башкирию посетят около 2,5 млн туристов.

По словам главы республики, мероприятия в рамках фестиваля пройдут во всех районах и городах Башкирии. Уже определены площадки для выступлений и места для проживания участников.

Напомним, что международный фестиваль фольклора Всемирная фольклориада проходит каждые четыре года. Традиционно в ней принимают участие около 3 тысяч артистов из 60−80 стран. Первый фестиваль прошел в Нидерландах в 1996 году.