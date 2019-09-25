Екатеринбург, , 07:55 — REGNUM В Свердловской области резко выросла заболеваемость ОРВИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

С 16 по 22 сентября в регионе зафиксировали 33 тысячи 500 случаев заболевания, что выше показателей предыдущей недели на 18%. Тем не менее, темп прироста заболеваемости снизился.

Почти половина всех заболевших приходится на Екатеринбург — в городе зарегистрировали 16 тысяч 200 случаев заболевания. Это выше уровня предыдущей недели на 15%.

Напомним, С 9 по 15 сентября 2019 года в регионе зафиксировали 28,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Чаще всего болеют дети от семи до 17 лет.

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