Москва, , 07:59 — REGNUM Предложение снизить порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости поддерживают в МВД. Об этом заявил заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио».

По его словам, погрешность, с которой камеры фиксируют превышение скорости, в настоящее время совсем небольшая. При этом большинство дорожных происшествий случаются именно из-за нарушения скоростного режима. Изменения могут появиться в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

Потому МВД поддерживает эту идею — снижение ненаказуемого скоростного порога по меньшей мере до ранее установленных величин, то есть 10 км/ч, сказал Кузин.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможном возвращении штрафов за превышение скорости на дорогах до 20 км/ч заявлял, в частности, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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