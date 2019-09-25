Новосибирск, , 07:52 — REGNUM Пресс-служба правительства Новосибирской области распространило информацию о мошенничестве со стороны псевдоадвокатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Минюст России сообщает об участившихся случаях мошенничества со стороны псевдоадвокатов и призывает граждан соблюдать бдительность», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что неизвестные связываются по телефону. Представляясь следователями правоохранительных органов или других госорганов, они сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить моральную компенсацию. Для этого предлагают направить в соответствующие ведомства заявление с просьбой предоставить бесплатного государственного адвоката для представления интересов граждан в уголовном судопроизводстве. После чего с ними связывается якобы адвокат и сообщает о необходимости перевести деньги через платежные системы. При этом мошенники изменяют номер вызывающего абонента на номер Минюста РФ.

Начиная с 2016 года, в Минюст России поступило более 3 тыс. заявлений с просьбой предоставить бесплатного адвоката.

Полиция организовала проверку. В Минюсте России подчёркивают, что лица, предлагающие направить деньги на счета судов и других учреждений через систему быстрых переводов, не могут являться сотрудниками Минюста России и других федеральных органов власти.