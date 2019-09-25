Хабаровск, , 07:54 — REGNUM Началось проектирование завода «Дальневосточный СПГ», который построят в Хабаровском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом было сказано на ХХIII Международной конференции «Нефть и газ Сахалина-2019», проходящей в Южно-Сахалинске.

Местом строительства завода определено Де-Кастри. Мощность предприятия составит 6,2 млн тонн. Также сообщается, что суммарный объём нефтедобычи по проекту «Сахалин-1» составляет 114 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края с 2005 года покупают газ за доллары США, неся при этом многомиллиардные убытки и накапливая долги.