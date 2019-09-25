Москва, , 07:48 — REGNUM Днем 25 сентября в Москве возможны небольшие осадки. Термометр покажет не более девяти градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Погода будет облачной с прояснениями. Ветер будет дуть западный со скоростью 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 750−751 мм ртутного столба.

В ночь на 26 сентября похолодает до — 1 °C.

Напомним, ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москву в октябре может вернуться тепло. Могут быть периоды, когда температурный режим будет немного выше климатической нормы, добавил метеоролог. По её словам, в следующем месяце температура в дневные часы может подниматься до +15…+20 °С.

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