Пермь, , 07:26 — REGNUM В Пермском крае на 24 сентября 85 многоквартирных домов оставались без отопления. Инспекция госжилнадзора направила в прокуратуру перечень зданий жилого фонда, которые не отапливаются, несмотря на начало отопительного сезона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве ЖКХ.

По данным ведомства, 48 домов, где проблемы с отоплением, находится в Перми, 17 домов — в Березниках, 10 домов — в Кунгуре. Стоит отметить, что в пресс-службе администрации Перми ранее информировали, что на 23 сентября без тепла было зафиксировано 15 домов.

Из-за большого количества жалоб от жителей губернатор Максим Решетников потребовал от подчиненных в кратчайшие сроки решить проблему теплоснабжения, разобраться в причинах срыва подачи тепла и передать информацию в прокуратуру для реагирования и принятия административных мер.

Напомним, согласно метеопрогнозам, в Пермском крае ожидается аномально холодная неделя (23−29 сентября). 24 сентября в ряде районов, а также столице региона, выпал снег.

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