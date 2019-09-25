Якутск, , 07:35 — REGNUM В зоопарке «Орто Дойду» в Якутске предполагают, что белая медведица Колымана беременна во второй раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы отсадили самца Ломоносова отдельно. Ориентировочно в конце ноября мы будем заводить Колыману в берлогу и потом до декабря — января по видеокамерам в берлоге будем наблюдать за ней», — сообщил телеканалу «Якутия 24» директор Лука Сафонов.

Сотрудники зоопарка заметили, медведица располнела и ведёт себя по-другому.

У белых медведей, как правило, перерывы между беременностями в два — три года.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура входе проверки выяснила, для белых медведей зоопарка «Орто Дойду» в Якутске закупили мясо без ветеринарных документов, таким образом нельзя установить чем кормят животных.