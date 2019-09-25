Париж, , 07:25 — REGNUM Во Францию было репатриировано 12 человек, в том числе девять детей и трое женщин, которые предстали перед судом, передает BFM TV.

Известно, что трое бывших джихадистов вместе с детьми вернулись во Францию из Турции 24 сентября. Девять детей в возрасте от 3 до 13 лет приземлились в аэропорту в Париже.

Издание отмечает, что трое женщины были заключены под стражу, как только они прибыли в страну. Их обвиняют в преступном сговоре. Дети были переданы в орган по защите.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил, что будет «непреклонным» в судьбе французских экс-джихадистов, которым Франция отказывает в репатриации.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Франции остается «непреклонным» в отношении экс-джихадистов