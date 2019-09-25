Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:23 — REGNUM В Новокузнецке будут судить двоих горожан за сбыт поддельных денег (ч. 1 ст. 186 УК РФ), сообщили в следственном управлении СКР по Кемеровсокой области, уточнив, что один из них 17-летний подросток.

По данным следствия, в октябре 2018 года 28-летний мужчина нашёл в парке 5 тысяч рублей. Она оказалась фальшивой. Однако он решил попробовать сбыть её. Мужчина попросил 17-летнего брата супруги подыскать небольшой магазинчик. После чего в одном из киосков подросток купил товары на 200 рублей и рассчитался поддельной пятитысячной купюрой. Сотрудники банка при пересчёте и проверке обнаружили фальшивую денежную купюру. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены. Мужчина и подросток сотрудничали со следствием, вину они признали.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.