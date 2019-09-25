Челябинск, , 07:17 — REGNUM Власти Челябинска выяснят, кто покрасил фасад дома на площади Революции в «поросячий» цвет. Об этом журналистам заявили в мэрии.

Поручение провести служебную проверку дала врип мэра Наталья Котова. Это произошло после разразившегося скандала с покраской старинного здания в розовый цвет.

Как сообщало ИА REGNUM, дом был построен в 1957 году. А в 2019-м его фасад был освежили — покрасили в розовый цвет. Это вызвало негодование у части горожан, которые посчитали, что фасад испортили. Некоторые из них назвали произошедшее изнасилованием дома.

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