Новосибирск, , 07:13 — REGNUM В Новосибирской области уголовное дело в отношении главы Петровского сельсовета Ордынского района передано в суд. Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону, дело возбуждено по факту растраты и получения взятки (ч. 3 ст. 160 УК РФ и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Напомним, по данным следствия, в 2017 году новосибирский предприниматель после покупки крупного рогатого скота обратился к главе сельсовета для заключения договора на использование муниципального имущества для размещения животных. Чиновница, понимая, что ему негде оставить скот, предложила решить этот вопрос за 200 тыс. рублей. Деньги были переведены на её банковский счёт.

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Кроме того, как уточнили в новосибирском следственном управлении, чиновница устроила на работу в администрацию Петровского сельсовета двух мужчин, которые фактически не выполняли свои обязанности, но якобы получали заработную плату — общая сумма составила более 1 млн рублей.

Отметим, что 22 апреля решением суда глава Петровского сельсовета временно отстранена от должности.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, главой администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области являлась Галина У. В 2013 году она была избрана на второй срок.