Хабаровск, , 06:57 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал откликнулся на призывы экологов уберечь от гибели озеро Амут. О создании межведомственной комиссии по данному вопросу Фургал объявил на своей странице в Instagram.

«Ситуация со сплошной вырубкой леса возле Амута вызывает много вопросов. Разбираться будет межведомственная комиссия, которая организует не только проверку документов, но и в том числе экспертизу», — написал губернатор на своей странице.

Ранее ИА REGNUM писало ситуации с озером, расположенном в Солнечном районе Хабаровского края в 60 километрах от Комсомольска-на-Амурем, которое признано одним из чудес света.

По данным экологов, озеру угрожает сплошная вырубка деревьев выше по течению реки Амут.

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