Новосибирск, , 05:47 — REGNUM Отопительный сезон в Новосибирске начинается с сегодняшнего дня, 25 сентября, сообщили ИА REGNUM в мэрии города. Соответствующее постановление уже подписано мэром Анатолием Локтем.

Подача тепла будет осуществляться в два этапа: разворот системы теплоснабжения и подключение объектов. Сначала к отоплению подключат социальные объекты, а затем жилые дома.

По словам Анатолия Локтя, город готов к началу отопительного сезона.

«Учитывая температурный режим и обращения горожан, я подписал постановление. Дефекты, обнаруженные в ходе летних испытаний теплосетей, устранены, и подача тепла пройдет в штатном режиме», — уточнил мэр.

Ранее Сибирская генерирующая компания сообщила, что в 120 образовательных и лечебных учреждений Новосибирска уже подано тепло.

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