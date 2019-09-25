Южно-Сахалинск, , 05:41 — REGNUM Сахалин готов к началу отопительного сезона, сообщил журналистам 25 сентября областной министр жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Зайцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Коммунальная инфраструктура готова на 98−99%, завершены все работы по ремонту котельных, объектов водоснабжения и водоотведения. Заканчиваем ремонты теплотрасс в Холмске и Корсакове», — озвучил Зайцев.

На котельных есть запас топлива на 87%, уголь ещё завозят.

Тепло уже дали в двух самых северных районах Сахалина — в Охинском и Ногликском, на днях запустят котельные в Северо-Курильске.

Полностью регион в отопительный сезон вступит 1 октября и в течение 10 дней охватит всю область.

Как сообщало ИА REGNUM, в Холмске Сахалинской области три ресурсоснабжающие организации города не готовы в полном объёме к запуску тепла потребителям. Прокуратура вынесла предписание.